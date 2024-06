La Compagnia di prosa di Quattordio presenta “Notti a Teatro” , terza edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Gianfranco Trusiano. Gli spettacoli andranno in scena nello spazio all’aperto ‘La Corte di Uanu’ , a Quattordio in via Cavour 20.

Ingresso euro 10. Info e prenotazioni tel. 339-6458889.

Domani, sabato 22 giugno alle 21.15, il terzo appuntamento. Ad esibirsi sul palco sarà la Compagnia GLI ILLEGALI di Alessandria un presenterà “Il Pranzo”, commedia scritta da Silvia Benzi e Massimo Brioschi (regista), rappresentata dagli alessandrini Gli Illegali – Blog Al.

La compagnia alessandrina, nata nel 2013 con la partecipazione alla trasmissione satirica radiofonica ‘L’Ora Illegale’ (Radio Alex) ha come caratteristica principale quella di realizzare completamente i propri spettacoli, dalla scrittura del testo, alla messa in scena, in un’ottica che scherzosamente viene definita a Km 0.

Il pranzo

È ambientato in un immaginario agriturismo piemontese, in cui un’eterogenea comitiva di amici porta in tavola le proprie convinzioni sul cibo e si accende il confronto tra: Sally la vegetariana osservante, Beppe l’irriverente buongustaio, Caterina la salutista ansiosa e Simone, l’irriducibile amante della carne, che si è travestito da agnellino per sedurre Sally. Un’esilarante commedia in cui Marisa, cuoca dell’agriturismo, proporrà i piatti storici della cucina piemontese.

Con: Silvia Benzi, Claudia Chiodi, Antonio Coccimiglio, Luigi Di Carluccio, Monica Lombardi

Regia: Massimo Brioschi

Fotografia: Patrizia Battegazzore

Realizzazione: Compagnia Teatrale Gli Illegali, BlogAL, in collaborazione con FITA Piemonte e Federazione Italiana Teatro Amatori, organizzazione Compagnia di Prosa di Quattordio.