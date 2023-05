‘Ostinata Passione’ presenta “Un’ombra nella cattedrale”. Domani all’Alessandrino, per il canile

Il gruppo artistico Ostinata Passione torna a esibirsi ad Alessandria in favore del canile sanitario cittadino.

Venerdì 19 maggio, alle ore 21.15, cantanti, attori e ballerini saranno al Teatro Alessandrino (via Verdi, Alessandria) per “Un’ombra nella cattedrale – Insieme per il canile sanitario”, una coproduzione e regia firmata Gianni Braggion, Monica Bursi e Valentina Demartini.

La storia

È un’interpretazione del romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo e, tra i personaggi principali, al Teatro Alessandrino ci sarà anche Emanuele Bernardeschi, uno degli attori del musical diretto da Riccardo Cocciante. In scena, insieme a Braggion e Bursi, anche i cantanti Gabriel Braggion, Alessandra Arca, Andrea Giolo, Luca Marocchino.

Lo spettacolo

Realizzato grazie al sostegno di Giovanni Barosini, porta in scena anche gli allievi del Liceo Coreutico Umberto Eco di Alessandria. A prendere parte sono anche: la Comunità L’Arca di Alessandria – cooperativa As.Per, la Scuola Salsa di Luna di Fabio Pugliese, Traditional Baghazhang Kung Fu, Ginnastica Gagliaudo, la Compagnia di Lu Monferrato “Gli Instabili”, l’Acrobatica Aerea.

Le parole

Spiegano Braggion e Bursi: “Il nostro è uno spettacolo che racchiude tutte le discipline artistiche e sportive. Un progetto che aiuta i più deboli, in questo caso i nostri amici a 4 zampe, in un mondo in cui le debolezze sono poco accettate. In collaborazione con un gruppo di disabili, che diventano scenografi per l’occasione, raccontiamo la storia di un amore puro ma impossibile, quello di Esmeralda e Quasimodo, con l’ombra nella cattedrale del perfido Frollo che farà di tutto per distruggere questo amore”.