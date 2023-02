Monica Massone presenta “Mostri Sacri – Pasolini, Caravaggio, Noi”. A Monastero Bormida, domenica

Domenica 12 febbraio alle ore 17 presso il teatro di Monastero Bormida in scena “Mostri Sacri – Pasolini, Caravaggio, Noi”, uno spettacolo di e con Monica Massone.

Un viaggio all’interno di una storia d’amore, piccola e apparentemente di poco significato, che però ci restituisce tutta la potenza di quanto il sentimento, inteso come elevazione, violenza e passione, ci trasformi, tutti quanti, in mostri prima e, con un po’ di coraggio, in sacri poi.

Lo spettacolo

Alterna un racconto originale alla biografia di Caravaggio e alle parole stesse, prosaiche, poetiche e cinematografiche, di Pasolini. La musica, di genere elettronico e classico, contribuisce a ricreare ambienti, atmosfere e circostanze.

“Mostri Sacri” ha, dunque, la caratteristica di voler avvicinare Caravaggio e Pasolini allo spettatore, mediante il racconto di un amore che lega Monica, la narratrice, ad Andrea, un musicista, sentimento che, dalla prima adolescenza alla prima giovinezza, “compie tutto il suo giro” e contiene la ragione delle lotte e la premessa delle teorie che caratterizzarono il talento del grande pittore e del grande letterato.

Info

Ingresso 15 euro – Ridotto 13 euro

Prenotazioni: 348 4024894 – [email protected]

Produzione: Quizzy Teatro di Monica Massone

web: https://www.quizzyteatro.com/