Lo spettacolo dà inizio ad una nuova stagione per il Teatro S.M.S. di Bistagno che, attraverso i Belli da Morire, vuole diventare anche un luogo di produzione teatrale, offrendo i propri spazi per realizzare spettacoli originali al suo interno.

Mazzarò

Vi ricordate di Mazzarò? Quel contadino diventato ricco possidente terriero che in punto di morte uccideva oche e tacchini per portarli con sé nell’aldilà? Chi era da giovane? Che cosa sognava? Cosa l’ha reso una sorta di Scrooge all’italiana?

Lo raccontano i Belli da Morire con un inedito spettacolo in prosa, scritto e diretto da Marcello Chiaraluce e ispirato al famoso personaggio della novella “La Roba” di Giovanni Verga, che molti studiano sui banchi di scuola. Un ménage à trois in cui le vicende del giovane Mazzarò s’intersecano con quelle di un Barone dall’animo dandy e una risoluta domestica di nome Dilina.

Risate e riflessioni

Ci sarà spazio per la commedia, ma anche per i toni più drammatici, lasciando al pubblico momenti di divertimento ma anche spunti di riflessione riguardo al proprio posto in questa esistenza.

Nel ruolo di Mazzarò, il promettente attore nicese Giovanni Giordano, già noto per aver interpretato Luigi Tenco nel musical dedicato al controverso cantautore alessandrino, naturalizzato genovese. Insieme con lui Claudia Allodi, nel ruolo di Dilina e Filippo Santopietro, il Barone di Sigona. Parteciperanno anche allo spettacolo il fisarmonicista Claudio Fortunato e Marcello Trucco.

Info

Telefonare al 342-5842018, oppure Circolo S.M.S., via Adua, 3 – Bistagno (AL)