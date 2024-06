Grande successo per il ‘saggio’ del corso di recitazione di Massimo Bagliani e Isabella Cazzola

Bene. Anzi benissimo. Mai come quest’anno. Applausi fragorosi, lodi a non finire, nessun errore, solo un paio di ‘suggerimenti’. Ma davvero solo 2, e per uno spettacolo da 2 ore e 20 minuti è davvero men che fisiologico. Un Teatro Alessandrino con la platea quasi piena (300 persone) ha fatto da cornice ai corsisti aspiranti attori che sono andati ad imparare, da novembre a maggio, l’arte della recitazione.