A Bistagno, domenica alle 21, concerto semi-serio per voce e violoncello (più semi che serio)

Voglia di leggerezza, musica e risate. Ecco la proposta di Bistagno (AL) per domenica 7 luglio alle ore 21: Concert jouet, un concerto teatrale bislacco per voce e violoncello al femminile, al limite della precarietà e dell’imprevedibile, tra fallimenti e riprese inaspettate comiche e originali.

Nel cortile della Gipsoteca “Giulio Monteverde” in corso Testa 3, si esibiranno Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) per la regia di Luisella Tamietto e con la consulenza artistica di Nicola Muntoni.

Lo spettacolo Concert jouet fa parte del calendario Val Bormida Experience Musica e si svolge grazie a: Comune di Bistagno, Fondazione Matrice, Regione Piemonte. A seguire degustazione vini e dolci della tradizione piemontese.

Info: 366-5432354; [email protected]

Adatto a qualsiasi pubblico e di facile allestimento, Concert jouet guarda al mondo dei personaggi clowneschi che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e capacità improvvisativa. Selezionato dal Tofringe 2017, ha avuto numerosi riscontri di pubblico e critica e oltre 40 repliche in un anno.

Le protagoniste

Paola Torsi si diploma brillantemente al Conservatorio Ghedini di Cuneo, si perfeziona con i Maestri F.M. Ormezowsky e N. Gutman, e si specializza in repertorio cameristico alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo nel 2001/2002. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia che all’estero, collabora con formazioni orchestrali, tra cui Teatro Alfa di Torino, Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra Sinfonica di Milano, Mission Chamber Orchestra of San Josè (Usa, California) sia in quartetto d’archi tradizionale che inusuale come il Tetra Quartet, in cui all’impronta classica si aggiungono arrangiamenti jazz, pop ed etnici, mescolando stili diversi, con il duo Archordeon (violoncello e fisarmonica) e con Les Nsongirls, in collaborazione con Tatè Nsongan. Altre collaborazioni: Marco Alotto, Gianni Bissaca, il quartetto Cincinnati Flappers.

Paola Lombardo, occitana di origine, ha frequentato il conservatorio di Alessandria, ma il suo percorso musicale si evolve e cresce nell’ambito della musica etnica. Lavora con numerosi artisti, fra cui Moni Ovadia, Mau Mau, corou de Berra. Ha all’attivo numerose incisioni per le etichette Felmay ed Ethno suoni. Ha partecipato a trasmissioni radiofoniche per la Radio Svizzera italiana, Radio-Rai 3, Radio Popolare Network. Ha ricevuto riconoscimenti dalla rivista Francese Trad Magazine (2 bollini bravos). Ha effettuato esibizioni in Italia, Francia, Germania, Belgio. Dal 2012 si sta formando nell’ambito del teatro fisico alla ricerca di un connubio voce e fisicità (presso l’atelier di teatro fisico di Philip Radice allievo di J. Lecoq). Dal 2015 allestisce con Paola Torsi Concert jouet grazie alla regia di Luisella Tamietto e alla consulenza artistica di Nicola Muntoni.