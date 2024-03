Domani sera all’Alessandrino “Balasso fa Ruzante”: ecco il podcast di Brunello Vescovi

Per accedere all’Episodio 7 di AscoltALE intitolato “Balasso si traveste da Ruzante” ecco il link: https://spotify.link/4VUvDJX63Hb

Il podcast

L’attore veneto Natalino Balasso si traveste da Ruzante, il commediografo del ‘500 che Dario Fo citò fra i suoi maestri nel discorso del Nobel a Stoccolma.

In uno spettacolo intitolato semplicemente “Balasso fa Ruzante” ci mostra gli “amori disperati” dei contadini, prima che la guerra e la società mercantili li trasformino, senza che se ne rendano conto.

Un divertente testo scritto da Balasso – in scena con altri due attori – in un linguaggio che sa di antico, ma è comprensibilissimo.

Inizia così AscoltAle, il podcast realizzato dal giornalista Brunello Vescovi, voce narrante, insieme all’associazione Tessere Territori, che guida gli ascoltatori fra gli spettacoli al Teatro Alessandrino per la stagione di prosa organizzata dal Comune di Alessandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con la partecipazione di ASM Costruire Insieme.

Il progetto AscoltAle è sostenuto da Comune di Alessandria e ASM Costruire Insieme con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e in questi giorni è diffuso il nuovo episodio del podcast sui siti istituzionali di Comune a ASM Costruire Insieme – e su piattaforme di hosting che lo renderanno ascoltabile su app come Spotify.