Pubblicato il bando della 9^ edizione del premio giornalistico nazionale ‘Franco Marchiaro’

E’ stato pubblicato il bando della 9^ edizione del Premio Giornalistico nazionale intitolato a Franco Marchiaro, il compianto giornalista della redazione de “La Stampa” di Alessandria. Promosso e organizzato dalla Fondazione Solidal Onlus, grazie alla generosità del dottor Antonio Maconi, che in ricordo di Marchiaro conferì un lascito vincolato all’istituzione di un premio giornalistico.

Le sezioni

Sono quattro:

UNDER – riservata ai giornalisti fino a 40 anni (alla data di scadenza del bando) per articoli o servizi sulla provincia alessandrina .

– riservata ai (alla data di scadenza del bando) per articoli o servizi . OVER – riservata ai giornalisti con più di 40 anni per articoli o servizi sulla provincia alessandrina.

– riservata ai per articoli o servizi SENZA ETA’ – riservata ai giornalisti autori di articoli o servizi sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta, con esclusione della provincia di Alessandria .

– riservata ai giornalisti autori di articoli o servizi . VIDEO – riservata ai servizi realizzati da giornalisti senza limiti di età e dedicati al territorio della provincia di Alessandria.

I premi

Il monte premi da assegnare ai partecipanti sarà consistente: 12.000 euro.

Al vincitore di ogni sezione verrà assegnato un premio in denaro di euro 2.000 e al 2° classificato un premio di euro 1.000.

I premi saranno attribuiti, a insindacabile giudizio della Giuria. In più l’azienda ‘Borsalino’, nell’anno di apertura del museo, consegnerà uno dei celebri cappelli, in versione personalizzata, ai primi classificati di ogni categoria.

Il periodo

Gli articoli o i servizi devono essere stati pubblicati su testate internazionali, nazionali, regionali o locali, su accounts social istituzionali o facenti parte delle suddette testate web nel periodo compreso fra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2023.

Inviare articoli cartacei, web, video, foto, podcast, ecc. tramite

Posta ordinaria: Fondazione Solidal onlus, Premio Giornalistico Franco Marchiaro, piazza della Libertà 28, 15121 Alessandria

e-mail: [email protected]

Info

Il Bando del Premio Marchiaro è pubblicato sul sito www.fondazionesolidal.it e www.fondazionecralessandria.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: [email protected]

Note

Al monte premi di 12.000 euro hanno contribuito Ordine Nazionale Giornalisti, Compagnia di San Paolo, Alexala, Ascom, Unione Artigiani, Collegio Costruttori. Più la Medaglia del Presidente della Repubblica.

La Giuria: Luca Ubaldeschi (direttore “Il Secolo XIX”, presidente), Carlo Annovazzi (“La Repubblica”), Piero Bottino (“La Stampa”), Marco Caramagna (presidente Circolo della Stampa), Roberto Gilardengo (“Il Piccolo”), Nadia Minetti (ufficio stampa Comune di Alessandria).