Finaosta cerca un risk manager e altri 5 impiegati. Posti a tempo indeterminato, bandi pubblicati

Sei persone per la Finaosta. La finanziaria regionale della Valle d’Aosta ha pubblicato 3 bandi per la selezione di 6 nuovi dipendenti.

In particolare, l’azienda partecipata dall’amministrazione regionale cerca 1 “risk manager”, 2 laureati in discipline giuridiche e 3 in discipline economico-finanziarie. Le assunzioni sono a tempo indeterminato. L’azienda, per ciascuna selezione, “si riserva di procedere a ulteriori assunzioni attingendo dalla graduatoria approvata al termine degli iter selettivi” si legge in una nota.

Gli avvisi, i moduli di partecipazione e l’informativa per il trattamento dei dati personali sono consultabili e scaricabili sul sito internet www.finaosta.com.

Nel dettaglio

Finaosta cerca un responsabile della funzione di Risk management: sarà un quadro direttivo di secondo livello e dovrà “assicurare adeguati processi di gestione del rischio del gruppo finanziario”, “valutare l’adeguatezza del rischio assunto dal gruppo” e interagire con il cda per i temi correlati. Deve essere laureato in ambito economico e aver ricoperto l’incarico di risk manager di banche o intermediari finanziari negli ultimi tre anni.

Le due persone con “profilo legale” devono essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in Scienze dei servizi giuridici o di una laurea magistrale o vecchio ordinamento nello stesso profilo.

Le tre persone con “profilo economico” devono essere in possesso della laurea magistrale nei settori Economico aziendale, Finanza, Matematica, Statistica, Pubblica amministrazione o della laurea vecchio ordinamento nei medesimi settori. Tutti i dettagli sono presenti sugli avvisi.