Prosegue la 7ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato (Piemonte).

Dopo il primo appuntamento tenutosi lo scorso sabato a Portacomaro (AT), venerdì 1 luglio il Monferrato On Stage arriverà in piazza Cavour a COCCONATO (AT), dove il chitarrista e compositore italo-americano MARTIN CRAIG e il quartetto torinese THE BLACK CITY, composto da Juan Carlos Calderin (batteria), Tonino Chiodo (basso), Vito Miccolis (percussioni), Max Rumiano (tastiere) e Paolo Parpaglione (sax), si esibiranno in un concerto caratterizzato da un irresistibile sound funky.

Il programma enogastronomico prevedrà la degustazione di Monferrato Tapas Bar abbinate al Grignolino d’Asti.

La sera seguente, sabato 2 luglio, in Piazza Vittorio Veneto a CAVAGNOLO (TO) si terrà “Parole & Musica” con MASSIMO COTTO e EUGENIO FINARDI, uno speciale appuntamento in cui la musica live si alternerà ai racconti, confessioni e aneddoti.

Il menù di questa serata proporrà tre variazioni di carne cruda e insalata monferrina, servite insieme a calici di Ruchè di Castagnole Monferrato.

La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, mentre, per il terzo anno, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con BMA Ecomuseo. Il vincitore della terza edizione MasterChef Italia ha ideato per ogni evento un piatto della tradizione monferrina realizzato in una nuova chiave gourmet che mette insieme tradizione e innovazione. Tutti i piatti proposti nel corso della rassegna verranno realizzati insieme alle Pro loco locali.

Fino al 3 settembre Il Monferrato On Stage si sposterà per altri 15 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 7 luglio ad ASTI, l’8 luglio a MONTECHIARO (AT), il 9 luglio a BALDICHIERI (AT), il 14 luglio ad ASTI, il 23 luglio a CANTARANA (AT), il 24 luglio a BASALUZZO (AL), il 30 luglio a PIEA (AT), il 5 agosto a TIGLIOLE (AT), il 7 agosto a ROATTO (AT), il 10 agosto a CASTAGNOLE M.TO (AT), il 20 agosto ad ARAMENGO (AT), il 21 agosto a BUTTIGLIERA (AT), il 26 agosto a FERRERE (AT), il 27 agosto a CASTELL’ALFERO (AT) e, infine, il 3 settembre a FRINCO (AT).

Programma completo disponibile al seguente link: https://www.fondazionemos.org/ monferratoonstage/.

I biglietti per i concerti di Gianluca Grignani e Fabrizio Moro sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 da una idea di Cristiano Massaia con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà del Monferrato. La rassegna, la cui prima edizione ha visto la partecipazione di 6 piccoli comuni del Monferrato, nel 2019 è arrivata a contare 16 comuni aderenti. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di creare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.



L’edizione del 2022 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Assilab Assicurazioni Asti, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888 e Go. Il festival è realizzato in collaborazione con Monferrato Excellence, Sistema Monferrato, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Langhe Monferrato Roero, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta. La Nuova Provincia e Obiettivo Monferrato sono Media Partner del festival.