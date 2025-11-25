Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo per la giornata contro la violenza sulle donne

DiRaimondo Bovone

Nov 25, 2025 , , , ,

Poste Italiane comunica che oggi, 25 novembre 2025, è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – Questo non è amore, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,35€.

Tiratura: 400.005 esemplari – Foglio: 45 esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.
Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta raffigura il volto di una donna con lo sguardo basso e con segni di violenza; nel suo atteggiamento il peso di un vissuto complesso.
L’illustrazione è stata utilizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per la campagna di sensibilizzazione alla violenza di genere che ha per claim “…Questo non è amore”.
In alto, a sinistra, è presente lo stemma araldico della Polizia di Stato.
Completano il francobollo la legenda “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona1”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R. È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pasciuta “Università di Palermo attore protagonista contro violenza di genere”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Violenza di genere, Midiri “UniPa promotrice di un cambiamento culturale”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Dalle telco servizi sempre più integrati per il mercato dell’energia

Nov 25, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

L’Atalanta sfida l’Eintracht, Palladino “Serve la scintilla”

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Da EY riconoscimenti a imprese che costruiscono futuro con visione e innovazione

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Webuild per il Sud, con 2.300 giovani già formati al via 3^ edizione Build Up

Nov 25, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x