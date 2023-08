Palio di Asti 2023: domenica 3 settembre storia, tradizione e folclore con moda e gastronomia

Una grande festa medievale che coinvolge 20 Comuni, Borghi e Rioni della città di Asti attirando in Piemonte migliaia di persone dall’Italia e dal mondo.

Il Palio

Per un lungo weekend Asti torna indietro di 750 anni e diventa un teatro a cielo aperto, portando in scena una storia antica fatta di nobili, banchieri, vescovi, prelati, artigiani e popolani. Una tradizione molto sentita che si rinnova ormai sette secoli e mezzo (1275), resistendo all’usura del tempo.

La corsa

Una scarica di adrenalina con 20 cavalli montati a pelo (senza sella), sulla pista allestita nella centralissima piazza Alfieri, per aggiudicarsi il famoso Palio, il grande “Drappo” di velluto con le insegne di Asti. Il tutto circondato da un corteo storico con oltre 1.200 figuranti in costume medievale, imponente rievocazione storica che ripropone quadri viventi a rappresentare fatti realmente accaduti della storia astigiana.

La festa

Tradizione, storia, folclore, moda, cultura e gastronomia che daranno il via al tradizionale Settembre Astigiano: gli eventi della domenica sono solo l’ultimo grande atto di 4 giorni di festa e colori, in cui presente e passato si fondono per dare vita a una delle manifestazioni più suggestive d’Italia.

Info

I biglietti possono essere acquistati online su bigliettoveloce.it o direttamente in biglietteria, con questi orari: da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre ore 10-19; domenica 3 settembre dalle ore 9 ad inizio manifestazione.

Per i parterre la domenica del Palio sarà aperto uno sportello presso Palazzo Civico dalle 9 alle 14.30, termine ultimo per l’acquisto dei biglietti parterre.

Consultate il sito: https://visit.asti.it/