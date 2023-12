Sabato 2 dicembre alle ore 17.30, al Teatro delle Scienze (via 1821, 11) di Alessandria, sarà inaugurata “Auguri Alessandria!!” mostra di biglietti augurali disegnati da Mario Bortolato, in arte BORT, il vignettista umoristico più popolare del ‘900, alessandrino di adozione.

Un centinaio di cartoline e biglietti augurali creati dall’artista per le festività, ognuno caratterizzato dal tipico tocco umorista di questo geniale autore, diretti ad amici, conoscenti, parenti e colleghi di lavoro, sono stati messi a disposizione per l’esposizione dai due figli Marina e Paolo che in questi anni hanno conservato molto del materiale prodotto dal padre.

La mostra, organizzata da Asm Costruire Insieme e Città di Alessandria, è stata curata nell’allestimento da Cristoforo Moretti, in collaborazione con i 2 figli. Sarà visitabile dal 3 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19.

Prenotazione visite guidate: [email protected] – 0131-234266