Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende.

Venerdì 1 dicembre – cielo molto nuvoloso ovunque, precipitazioni moderate su tutta la

fascia pedemontana e alpina, in particolare tra Alpi Cozie e Graie sino a sera. Delle piogge

saranno possibili anche in pianura durante la mattinata, in maniera più diffusa nel

pomeriggio, quota neve sui 1.600m a nord e oltre i 2.000m a sud. Zero termico che sarà in

generale calo sino a 1700/1900m sull’arco alpino nordoccidentale e sui 2600 su quello

meridionale. Ventilazione moderata in montagna, più sostenuti con raffiche localmente forti

sui rilievi meridionali. Temperature stazionarie, comprese tra i 2/4º le minime e tra i 7/9º le massime.

Sabato 2 dicembre – cieli più nuvolosi o coperti al mattino, tendenza a maggiori schiarite nel

pomeriggio e sera. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locali fenomeni al confine con

la Liguria di mattina. Zero termico previsto in calo sino a 1.100m in giornata, con valori

inferiori sui 600m, ventilazione che sarà moderata in montagna, in genere di debole entità in

pianura. Possibili episodi di föhn in Val d’Ossola con locali sconfinamenti alle pianure

meridionali in serata. Temperature in generale aumento, comprese tra i 3/6º le minime e tra i

10/13º le massime.

Domenica 3 dicembre – cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Zero termico

in calo a 900/1.000m, ventilazione debole dai quadranti settentrionali, dalla tarda

mattinata rotazione da est/ nord-est nei bassi strati. Temperature in calo, comprese

tra i 0/-2º le minime e tra i 4/6º le massime.

Prossima settimana – probabile nuovo peggioramento nella giornata di lunedì con possibile

neve in pianura, previsione però soggetta a cambiamenti. Nel corso della settimana

saranno possibili altri peggioramenti in un contesto freddo, da valutare prossimamente.

Manuel Atzori