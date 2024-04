“Piovera Orchidea 2024”: sabato 6 e domenica 7 aprile al Castello di Piovera

Anche quest’anno il Castello di Piovera accoglie l’affascinante mostra-mercato “Piovera Orchidea” , evento intriso di bellezza naturale che segna l’inaugurazione della stagione turistica 2024. In collaborazione con il Comune di Alessandria, il Castello di Piovera si trasforma in un magnifico scenario sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 10 alle 19.

Quest’anno il tema dell’evento mette in luce l’intreccio affascinante tra orchidee e insetti impollinatori, evidenziando l’importanza cruciale di questa relazione per la sopravvivenza di entrambi. Attraverso conferenze, corsi e la mostra delle più splendide orchidee in fiore, gli organizzatori intendono sensibilizzare il pubblico su questo intricato legame e sull’importanza della conservazione dell’habitat naturale.

L’organizzazione

Associazione Culturale Castelpiovera in sinergia con ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee APS e l’Associazione RNA Natura Ragazzi, insieme al Giardino Botanico di Alessandria e la Pro Loco di Piovera, “Piovera Orchidea” vanta la compartecipazione del Comune di Alessandria e il patrocinio del comune di Alluvioni Piovera e del Progetto LifeOrchids, nonché la partecipazione dell’Associazione Deutsche Orchidee Gesellschaft E.V. per il giudizio delle piante.

Il programma

Sabato 6 aprile – ore 15: Conferenza sulle piante come alleate insostituibili per la nostra vita (Giardino Botanico di Alessandria – Angelo Ranzenico).

ore 17: Corso base su come coltivare le orchidee in casa (ALAO – Tiziana Martini).

ore 15: Presentazione del progetto “Orchidee in cammino” (Progetto LIFEorchids).

ore 17.00: Corso base sulle orchidee da serra fredda (ALAO – Eleonora Manuzio).

Info

Tutte le attività sono gratuite e incluse nei biglietti d’ingresso.

Per l’acquisto dei biglietti: https://castellodipiovera.it/piovera-orchidea/