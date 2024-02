La Biblioteca Civica “Francesca Calvo” , dal 1° marzo al 1° aprile 2024 , propone la mostra storico didattica “La Costituzione italiana: un progetto per il futuro” .

La mostra è parte del progetto di formazione culturale e civile sulla Costituzione rivolto a cittadini, Comuni, scuole e associazioni, elaborato dall’Associazione Memoria Viva di Canelli, in collaborazione con l’Azione Cattolica regionale del Piemonte-Valle d’Aosta.

Per quest’anno scolastico viene offerto anche un percorso espositivo che affronta il tema della nascita della Costituzione con un approccio storico giuridico e socioculturale. Inoltre l’inaugurazione della mostra, prevista per la mattina di venerdì 1° marzo, sarà preceduta da una conferenza destinata agli studenti, propedeutica alla visita.

La mostra

Costituita da pannelli a colori con testi e QR-code, è ricca d’immagini (fotografie, disegni, simboli) che affiancano il testo, e si prestano ad un uso didattico, per coglierne il significato. Nell’ambito della prima sezione, una serie di pannelli analizza inoltre la partecipazione al voto per il referendum monarchia-repubblica e per l’elezione all’Assemblea Costituente (2 giugno 1946), con riferimento ai dati locali (regionali, provinciali e alessandrini in particolare) e alle storie personali dei deputati eletti. Anche questi elementi si prestano a un uso didattico, a una rielaborazione e commento da parte degli studenti.

Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Civica nell’ambito del Polo Etnografico di Alessandria, l’ISRAL è a disposizione delle scuole per visite guidate ([email protected]). L’attività, per le classi del triennio, sarà riconosciuta come credito formativo per gli studenti.

Le mostra è aperta da lunedì a venerdì , dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00.