Il presepio del Movimento Cristiano Lavoratori compie 50 anni. La benedizione mercoledì

Il Presepio, già ora approntato e visibile in piazza della Gambarina, sarà benedetto il 21 dicembre 2022 alle ore 18,45 da mons. Ivo Piccinini. Siete invitati a presenziare al breve momento di incontro con la Santa Natività.

Dalla stazione a piazza Libertà

Il presepio del MCL ha radici negli anni ’70 del secolo scorso, quando ogni anno veniva allestito nell’atrio della stazione ferroviaria a cura di un gruppo di appassionati ferrovieri aderenti al Movimento. La tradizione fu proseguita dai Presidenti provinciali del Movimento, Alberto Milanese, Luigi Cagnoli, Giuseppe Cotroneo e Alfonso Conte.

Solamente per alcuni anni, a seguito di atti di vandalismo e il furto di alcune statue,

il presepio non fu allestito, ma la tradizione è ripresa nel Natale 2007, quando, dotato

di una sua autonoma capanna, è stato collocato in piazza della Libertà, lato via

Dante, davanti all’ex Banca d’Italia.

Da Basaluzzo a piazza Gambarina

Da lì in avanti è sempre stato esposto nel periodo che va dall’8 dicembre,

Festa dell’Immacolata Concezione, fino alla Candelora, il 2 di febbraio. Dal 2013 al

2018, il presepio MCL è stato allestito a Basaluzzo, grazie alla disponibilità del sindaco Gianfranco Ludovici. Anche quest’anno con il patrocinio del Comune, la collaborazione del sindaco Giorgio Abonante – che il Movimento ringrazia -, in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo della Gambarina, il Presepio è stato nuovamente allestito. Lo si potrà ammirare proprio in piazza della Gambarina, nello spiazzo prospiciente via Mazzini, accanto al torchio da vino, segno della produttività contadina, di cui il Museo etnografico “C’era una Volta” è attento conservatore.

Il tema di quest’anno

Come da alcuni anni succede, il Presepio MCL sarà a tema: Pace, Povertà, Lavoro.

I materiali a basso costo, naturali, che diventeranno oggetti, costituiscono lo strumento di creatività e di rigorosa manualità a cui si fa riferimento. Sono gli origami del Museo, ove un’intera sezione è appunto dedicata a queste creazioni di carta.

Le parole

“Un presepe storico che racconta il mistero che ogni anno si ricorda con il Natale – ha spiegato il presidente provinciale MCL Piercarlo Fabbio – ma anche la testimonianza di come il Movimento stia svolgendo il suo Giubileo, i suoi 50 anni, essendo nato l’8 dicembre 1972. Cinquant’anni dopo i dirigenti del Movimento sono stati da Papa Francesco per ben due volte: all’Angelus dell’8 dicembre in piazza San Pietro e in Aula Paolo VI venerdì 9. Il Pontefice ci ha parlato di pace, di lavoro, di sfruttamento e di cosa significhi non avere lavoro. Il nostro presepe accoglie il messaggio del Papa e lo coniuga visivamente per gli alessandrini”.

“Come amici del Museo della Gambarina, aggiungiamo qualche elemento che descriva le nostre vocazioni – ha raccontato la presidente onoraria Elena Garneri – e il presepe ha dunque una seconda possibile lettura, come immerso tra stelle e colombe di carta sospese nel cielo della capanna. Materiali poveri e naturali, certo, ma di grande impatto simbolico”.