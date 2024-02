Interessante mostra collaterale è in allestimento a Palatium Vetus , sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà 28. Sarà presentata ufficialmente venerdì 23 febbraio e aperta al pubblico da sabato 24, gratuitamente, tutti i week end fino al 28 aprile.

L’evento

Si tratta della mostra “Silent Presence” dell’artista cinese Cai Wanlin , considerato uno dei migliori sulla scena contemporanea. In esposizione una serie di sculture dedicate al personaggio di Why Why , creato dall’artista, metafora della nostra solitudine e della nostra speranza in un mondo migliore. Ad accogliere i visitatori, nel cortile interno di Palatium Vetus, sarà infatti una installazione gigante che rappresenta il protagonista della mostra .

La rassegna è collaterale alla mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi, provenienti dal Castello di Camino. L’arte del ritratto” aperta fino al 29 settembre.

Le mostre sono gratuite, aperte al pubblico sabato e domenica, oppure su prenotazione. Disponibili visite guidate.

Info

Telefono: 347-80.95.172