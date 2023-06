Il Comune e la Provincia di Alessandria hanno siglato l’accordo di collaborazione per l’apertura del Marengo Museum, gestito dall’Azienda ASM Costruire Insieme.

Il Marengo Museum uno dei musei alessandrini particolarmente apprezzati dal turismo straniero, apre in via eccezionale oggi, giovedì 8 giugno in occasione dell’iniziativa “Marengo 2023 terre belle in quattro tappe”, dalle ore 16 alle ore 18.

Dal prossimo weekend, 10-11 giugno, il museo aprirà regolarmente il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 19.

Nei restanti giorni della settimana sarà possibile effettuare visite per gruppi e scolaresche su prenotazione all’indirizzo mail [email protected] .