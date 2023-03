‘Marzo Donna’: oggi alle 17.30, alli Due Buoi Rossi, workshop della scrittrice Giuseppina Norcia

Presso l’Hotel Alli Due Buoi Rossi, via Cavour 32, Alessandria, ecco il workshop “Con cuore di donna. Variazioni sul mito per (ri)leggere il mondo” con la scrittrice, grecista e divulgatrice culturale Giuseppina Norcia organizzato da Terziario Donna e Confcommercio Alessandria nell’ambito del programma del Marzo Donna della Consulta e dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria, con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione sulla contemporaneità, negli ambiti della vita, della società e del lavoro.

La protagonista

Giuseppina Norcia, un viaggio condiviso lungo il sentiero tracciato da grandi figure femminili del mito: “Mito significa racconto. La narrazione condivisa, vissuta insieme, ne è la quintessenza. Il patrimonio di storie giunto fino a noi ci è in qualche modo noto, ma è la sua natura misteriosa, insondabile, a creare una fascinazione senza pari e far sentire con chiarezza quanto esse ci riguardino. Lungo il sentiero tracciato da grandi figure femminili del mito – da Elena a Cassandra, da Teti alle Ninfe – esploreremo zone di ombra e di luce, paesaggi emotivi, ostacoli, ‘poteri’ e strategie per saper vedere”.

I commenti

Rossella Ferrando, presidente Terziario Donna, e Alice Pedrazzi, direttore Confcommercio AL: “Per noi e per la nostra Associazione le pari opportunità devono trovare applicazione nel merito e nella valorizzazione delle donne in quanto protagoniste della propria vita personale, professionale e sociale, ma anche nel ricoprire i ruoli chiave che meritano e spettano loro nelle comunità”.