“Tengo solo quello che mi serve”: il nuovo, dissacrante libro della scrittrice Roberta Soverino

È uscito in questi giorni sulle principali piattaforme on line la quinta, nuova fatica letteraria della scrittrice monferrina Roberta Soverino , dall’enigmatico e accattivante titolo “Tengo solo quello che mi serve” .

L’autrice, psicologa e insegnante, coltiva ormai da diversi anni con ottimi riscontri di pubblico e critica la sua passione per la scrittura, spaziando in vari generi letterari.

In “Tengo solo quello che mi serve” Soverino si accosta per la prima volta alla satira di costume, ispirandosi alla American Comedy Stand Up.

Il libro

“Tengo solo quello che mi serve” è un viaggio fintamente ironico (in realtà serissimo) sul vivere di oggi, sul nostro stare in relazione con la quotidianità, che appare sempre un po’ fuori dalle righe, per non dire nevrotica. Ma sarà proprio così?

Si ride (o si sorride) nel leggere il quadro, a volte satirico, a volte umoristico, tratteggiato in questo libro. L’abbigliamento, gli amici di Facebook, le udienze a scuola, tutto viene dissacrato in maniera lieve e divertente, anche se dietro l’apparente ilarità si può trovare un’approfondita riflessione sui bisogni e i desideri odierni di ciascuno di noi.

Biografia dell’autrice

Roberta Soverino nacque ad Asti il 30 dicembre 1977. Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento dinamico, è insegnante di Scuola dell’Infanzia da circa 20 anni. Ha conseguito il Master in Psicologia scolastica. Ha collaborato con riviste di psicopedagogia come “Pedagogika”, “Orientamenti Pedagogici”, con articoli del

settore e con “Adomagazine”, di stampo più prettamente psicologico e psicoterapeutico. È anche libera professionista e si occupa di bambini, adolescenti e adulti e delle loro famiglie, quando si trovano in difficoltà.

Come scrittrice ha pubblicato, nel 2019, un romanzo a sfondo storico, “Un destino medievale” (Collana Floreale) e nel 2021 il romanzo “Incontri di viaggio” (Collana Policromia), entrambi con la Casa Editrice Pub Me. Il 2022 è stata la volta di un saggio di psicopedagogia, “Oltre le buone pratiche”, edito da Land Editore. Con la stessa casa editrice ha pubblicato nel gennaio 2023 il romanzo “Una coppia per caso”. È del marzo 2024 la sua ultima pubblicazione, un pamphlet ironico dal titolo “Tengo solo quello che mi serve”, spaccato tragicomico del vivere di oggi. Roberta vive nel Monferrato alessandrino, tra colline e vigneti.

