Salone Internazionale del Libro di Torino

Dal 18 al 22 maggio 2023 si terrà a Torino la prossima edizione del Salone Internazionale del Libro. Si tratta della più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria ed è vera e propria promozione del libro, della lettura e della cultura.

In quanto evento “fieristico” e culturale, il Salone ospita case editrici di varie dimensioni, istituzioni pubbliche e private. All’interno un denso calendario di conferenze, spettacoli, presentazioni di libri e iniziative didattiche. Dal 1996, per ogni edizione, viene scelto un tema portante e, dal 2001, un paese ospite, di cui sono invitati editori ed autori.

Il tema

Per questa edizione è “Attraverso lo specchio”. Quasi un motto, un desiderio che porta chi lo esprime a travalicare quotidianità e passività sconfinando in nuovi mondi, dove reale e fantastico si mescolano e dove tutto è possibile. In sostanza: un omaggio all’universo meraviglioso di Lewis Carroll che invita i lettori e le lettrici a saltare dentro nuovi mondi, attenti al presente ma con la testa tra le pagine.

Il manifesto 2023

La meraviglia è celata dietro lo specchio, catturata dall’artista italiana Elisa Talentino: un manifesto che trasporta lettori e lettrici in un universo fatto di carta stampata, di storie raccontate ad alta voce e di immaginazione.

Ancora, nell’edizione 2023 il Salone del Libro torna ad ospitare una regione italiana e un paese straniero: saranno Sardegna e Albania che cureranno, nei giorni dell’evento, una programmazione dedicata, in connessione con la cultura mediterranea che le accomuna.

Gli eventi

Saranno oltre 1400, fra incontri e dibattiti, con un solo intento comune: scoprire il reale attraverso la nostra fantasia, proprio come fa Alice attraverso lo specchio. Tra i nomi più importanti la giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievič, nota cronista dall’Unione Sovietica nella seconda metà del XX secolo, lo scrittore Usa Peter Cameron e Tony Wheeler, protagonista di una delle grandi rivoluzioni culturali del ‘900.

Non mancheranno le storie italiane: lo scrittore e storico Alessandro Barbero porterà al Salone ‘Brick for stone’, prossimamente in uscita per Sellerio Editore o, ancora, Federica Pellegrini, una delle più grandi atlete italiane di sempre, a un anno dal suo ritiro, presenterà ‘Acqua Azzurra – La mia storia’, un’autobiografia letteraria da cui emergono passione, fatica e tenacia di una nuotatrice.

Tutto il programma completo e qualsiasi informazione sono reperibili sul sito web www.salonelibro.it .

Conclusione

Sono fermamente convinta del fatto che la vera sfida sarebbe riuscire ad abbattere questo ‘pregiudizio’ sulla lettura, partendo dalla famiglia stessa e dalla scuola, cercando di capire perché ciò avviene e coinvolgendo, con seduzioni ed eventi come quello del Salone del Libro, i ragazzi alla lettura. Bisogna cercare di destare curiosità per trasformare la lettura in qualcosa di piacevole. Un qualcosa che si fa non perché “ogni tanto si deve”, ma perché si vuole, trovando tra le pagine qualcosa o qualcuno che ci parla, comunicando con noi e la nostra interiorità in un modo sempre nuovo.

Ludovica Italiano