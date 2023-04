Il futuro in vigneto: tecnologia per la sostenibilità

Le attività di ricerca applicata sui nostri vigneti piemontesi, legati al progetto triennale “Viticoltura di precisione in Piemonte”, sono iniziate nel 2021 grazie ai finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Camera di Commercio di Alessandria-Asti e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

I dati

Raccolti dai ricercatori della Fondazione Agrion nella sede di Carpeneto e dai tecnici della Vignaioli Piemontesi presso aziende a loro associate, sono stati inseriti nella piattaforma digitale e confrontati con diversi risultati forniti dalla piattaforma stessa. Sia la piattaforma che la strumentazione tecnica installata in campo, per il monitoraggio di precisione dei vigneti piemontesi, sono state create e messe a disposizione dalla Società xFarm.

Questa tecnologia raccoglie dati in tempo reale, senza la presenza umana, ovvero fornisce un’efficace supporto per gestire la prevenzione di attacchi di patogeni e fitofagi, in funzione di dati forniti dalla strumentazione dei vigneti. La correlazione tra i dati meteorologici e l’andamento vegeto-produttivo dei vigneti consente, inoltre, di monitorare i problemi del cambiamento climatico dimensionando correttamente eventuali ristori.

Gli strumenti

Stanno aiutando l’agricoltore in modo intuitivo e visivo, assistendolo durante le decisioni. L’obiettivo principale del progetto è ottimizzare l’applicazione dei trattamenti fitosanitari in vigneto, con modelli previsionali di xFarm che, basandosi sui parametri rilevati dai sensori in campo, danno precise informazioni sui rischi reali di attacco delle avversità. Questo garantisce livelli di sostenibilità sempre più alti e aumenta qualità dei prodotti e reddittività’ aziendale.

Quando Fondazione Agrion parla di sostenibilità si riferisce sempre, oltre a quella ambientale, anche a quella economica.

La conclusione del progetto

Prevista a dicembre 2023: l’uso di questa tecnologia consentirà, da un lato, un significativo risparmio di prodotti fitosanitari e, dall’altro, di portare sulle nostre tavole prodotti più salubri e rispettosi dell’ambiente, a beneficio del consumatore finale.