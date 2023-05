‘I Marchesi del Monferrato’ presenta il libro “Colline di carta” di Silvia Perosino. Sabato 27 a Cella Monte

Prosegue l’impegno in campo editoriale del Circolo ‘I Marchesi del Monferrato’, sempre attivo nella diffusione della storia e della cultura del nostro territorio, con uno sguardo ogni volta più aperto nel considerare i molteplici aspetti. La presentazione del nuovo volume avverrà sabato 27 maggio, alle ore 17, presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni del Comune di Cella Monte (AL).

Il libro di Silvia Perosino

Quest’anno la scelta di stampare un libro (Edizioni Langhe Roero Monferrato) è caduta sulla raccolta di scritti di Silvia Perosino, dal titolo “Colline di carta”, che ha il pregio di essere una riuscitissima via di mezzo fra saggistica e narrativa, fra espressione di amore per la letteratura (ogni articolo prende le mosse dalla lettura di un romanzo oppure di un saggio) e l’idea di vivere, con la scrittura, delle vere e proprie passeggiate sentimentali nel cuore del territorio piemontese, tra Monferrato, Langhe e Roero, perorando l’idea di fondo che Ia promozione turistica possa essere supportata e vivificata anche attraverso la narrativa.

Gli invitati

Insieme all’autrice interverranno il sindaco di Cella Monte, Maurizio Deevasis, il presidente della Fondazione Ecomuseo della Pietra d Cantoni Corrado Calvo, la presidente del Circolo culturale I Marchesi del Monferrato Emiliana Conti, Marco Devecchi, presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino e presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano.

A moderare gli interventi sarà Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Il libro non ha prezzo di copertina poiché la cultura non ha prezzo! Il volume sarà distribuito ai lettori interessati i quali potranno, in totale autonomia, versare un contributo liberale per aiutare il Circolo culturale nel compensare lo sforzo economico profuso.