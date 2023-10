L’Independent Book Tour fa tappa ad Alessandria: 17.30 di sabato 21 ottobre alla Biblioteca ‘F. Calvo’

Dopo gli appuntamenti a Verbania, Torino e Novara, l’Independent Book Tour del Salone Internazionale del Libro di Torino e Regione Piemonte, arriva ad Alessandria sabato 21 ottobre. Il viaggio nei capoluoghi del Piemonte per raccontare la ricchezza dell’editoria indipendente della Regione, eccellenza a livello nazionale, fa tappa alla Biblioteca civica Francesco Calvo alle ore 17.30 con un incontro a ingresso libero, aperto a lettrici e lettori.

Le tre case editrici ospiti a questo quarto appuntamento, pronte a raccontare la propria storia, i propri progetti e un loro libro scelto per il tour, tra i tanti pubblicati, sono: Editore XY.IT, che presenterà il graphic novel Il silenzio di mio padre di Doan Bui; Codice Edizioni, che illustrerà il saggio Un autunno caldo di Andrea Fantini; Edizioni Epoké, che parlerà del giallo Sul bastione della Cittadella di Roberto Grenna. Le lettrici e lettori #Booklovers selezionati da una specifica call, che presenteranno i libri insieme agli editori sono: Tamara Pinna (per Codice edizioni), Barbara Rossi (per Editore XY) e Arianna Ghiglione (per Edizioni Epokè).