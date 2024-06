Domani al Museo Civico di Palazzo Cuttica presentazione dell’ultimo libro di Mirko Ferretti

Mediano anni ’60, poi allenatore, in seconda con Gigi Radice (Torino, Bologna, Milan) e nelle giovanili granata, Mirko Ferretti sarà domani, venerdì 28 giugno, alle ore 17, al Museo Civico di Palazzo Cuttica, dove presenterà il suo recente libro “I ragazzi di Via Oberdan e i giochi di un mondo fa”, pubblicato quest’anno per i tipi dell’Araba Fenice Edizioni, che per l’occasione manderà Alessandro Dutto ad chiacchierare con l’autore e il giornalista sportivo alessandrino Alessandro Trisoglio.

Il libro

Nell’introduzione Ferretti così il suo ultimo lavoro: “È un libro di memorie, perché la memoria è importante. I ricordi, forse per via del tempo e delle emozioni, non saranno sempre vicini alla verità, ma rimandare al tempo andato per testimoniare quanto accadde tanti anni fa è fondamentale. Soprattutto oggi, quando si macina senza pietà quello che è successo solo ieri”.

L’autore

Mirko Ferretti è nato nel 1935, è stato testimone di una guerra, della ricostruzione, del boom economico, degli anni di piombo, della Milano da bere e di tanto altro. La sua memoria, però, in questo libro si concentra sull’infanzia e l’adolescenza in Via Oberdan, quartiere operaio di Alessandria, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tempi spensierati, nonostante tutto. Gli anni della strada, dei giochi ruspanti, prima della tecnologia, di quando tutto era vero: le amicizie, l’asfalto del pallone, il gioco della lippa, le biglie, le figurine.

L’iniziativa, organizzata da ASM Costruire Insieme, è stata voluta dalla Città di Alessandria. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: [email protected]

Telefono: 0131-234266