Azienda Ospedaliera: presentazione del libro di Roberto Beltrami. Con accompagnamento musicale

Questo pomeriggio alle 17.30, davanti al pianoforte della sala d’attesa

del Day Hospital Onco-Ematologico.

L’evento

Musica e letteratura al Day Hospital Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria con Roberto Beltrami , docente al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.

Saranno proprio le note del pianoforte, donato dalla famiglia Taulino, a precedere la presentazione del libro. Un sole che sorge dall’alto, scritto proprio dal pianista Beltrami, che racconta la storia di un musicista che si ammala di tumore: “Cosa succede a una persona quando le viene diagnosticato un male incurabile? – si legge nella quarta di copertina – per molti è difficile portare avanti la vita normalmente, per alcuni l’unica cosa da fare è fingere che tutto sia come sempre, altri ancora semplicemente si arrendono. Eppure… a volte basta una mano tesa, per trovare di nuovo la forza per andare avanti”.

Lo scopo

La musica e la narrazione, quindi, diventano strumenti di cura per l’anima, per alleviare le sofferenze dei pazienti oncologici e donare un momento di sollievo e di speranza. L’iniziativa, organizzata dalla struttura di Oncologia diretta da Maura Rossi e dalle volontarie di Bios – Associazione donne operate al seno – sarà presentata dall’oncologo dell’AO AL Vittorio Fusco e rientra tra le attività del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities. A seguire, un piccolo buffet a cura della Bios.