Alessandria: arriva a maggio la XX edizione di ‘Librinfesta“ con 85 eventi in programma

Torna il tradizionale appuntamento di “Librinfesta”, il Festival di letteratura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione culturale “Il Contastorie” con la compartecipazione del Comune di Alessandria, della Biblioteca Civica di Alessandria “Francesca Calvo”, di ASM CulturAle Costruire Insieme e del Conservatorio di musica Antonio Vivaldi, dall’8 al 13 maggio.

È anche previsto il coinvolgimento diretto della libreria “Il Sentiero degli Scarabocchi”.

La manifestazione, che raggiunge quest’anno l’importante traguardo della XX edizione, avrà come soggetto “Universi – Viaggio attraverso gli universi della letteratura e della cultura”, tema ricco di suggestioni e che farà da filo condutture per gli oltre 85 eventi in programma, che comprenderanno incontri con gli autori, laboratori, spettacoli animazioni e presentazioni di libri.

La rassegna sarà inaugurata domenica 7 maggio 2023 alle ore 18 presso l’Auditorium del Conservatorio di musica Antonio Vivaldi con il concerto “Uni-versi in Musica” e la partecipazione del Coro delle Voci Bianche diretto dal M° Roberto Berzero.

Info

L’ingresso al festival è gratuito, salvo alcuni eventi speciali per i quali è richiesto un contributo di partecipazione. Per molte attività, con posti limitati, è richiesta la prenotazione online, da effettuare tramite il sito web www.librinfesta.org (sezione “programma”).

[email protected]