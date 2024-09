L’alessandrina Barbara Rossi firma un libro su Mastroianni: la presentazione venerdì 27

La giornalista alessandrina Barbara Rossi, critica ed esperta di cinema, sarà presente venerdì 27 settembre a Fontana Liri (FR), paese natale di Mastroianni, per la presentazione ufficiale del libro (già in edicola) che ha scritto sul grande attore. Con lei anche l’editore Gianni Gremese.

“Non vorrei apparire snob, ma apprezzo molto il termine che usano i francesi: per dire ‘recitare’ loro dicono ‘jouer’ che in italiano sarebbe ‘giocare’. Questo è un mestiere meraviglioso: ti pagano per giocare”. Così asseriva, parlando del suo rapporto con il mezzo cinematografico, Marcello Mastroianni, “il divo gentile”, come viene raccontato da Barbara Rossi nel volume edito da Gremese e ora in libreria.

Il libro

Questa biografia, scritta in occasione del centenario della nascita, ripercorre l’esistenza e la carriera artistica di Marcello Mastroianni con lo sguardo attento del critico, ma anche con l’amorevole attenzione di chi vive un meraviglioso viaggio fra tempi, stagioni cinematografiche, affetti e amori diversi ma pur sempre esaltanti.

Il personaggio

Nato a Fontana Liri (FR) il 28 settembre 1924, Marcello Mastroianni ha interpretato oltre 140 film dei generi più diversi: dalla commedia sentimentale al dramma, dalla satira di costume al film storico, dal thriller al grottesco.

Tra sogno e realtà, tra arte della recitazione come gioco, veicolo verso nuovi mondi fantastici o illusori e, al contrario, come fascino del reale percepito in tutta la sua grottesca crudezza, Mastroianni ha incarnato nel cinema italiano e internazionale una nuova figura di divo, seduttivo ma insicuro, persino fragile.

La signorilità e la raffinatezza dei modi, accompagnati da una spesso feroce autoironia e da un acuto senso dei propri limiti, hanno fatto di Mastroianni una figura d’attore senza paragoni e senz’altro concorrente rispetto ai modelli a lui coevi.