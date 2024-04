Nuovo appuntamento per il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato , che ospiterà, domani alle 18 presso il chiostro di Santa Maria di Castello ad Alessandria, sede dell’associazione, un interessante incontro con lo scrittore Bruno Volpi.

La presentazione

inizierà alle ore 18 sarà incentrata su 2 volumi dell’autore: “Chiaroscuri di donne” e “La tavolozza dell’anima”.

Nel primo volume (2023), edito da Laura Capone Editore nel 2023, l’autore pone la sua attenzione al lato femminile del mondo dell’arte, rovesciandone in parte la prospettiva, offrendo al lettore la visuale di una storia nella quale le donne divengono protagoniste e nel loro vivere accanto ai grandi maestri o nell’incrociarne la strada, si palesa il loro contributo nel costruirne il mito e la grandezza.

Il secondo volume (2020), sempre per i tipi di Laura Capone Editore, è un curioso percorso nell’arte e nella relazione tra uomo e donna, arricchito da 5 storie d’amore e di tavolozza, quasi a voler calare in una dimensione prettamente umana anche quegli artisti che, per il loro talento creativo, sono considerati quasi alla stregua di entità soprannaturali.

L’incontro

Introdotto dai saluti di Emiliana Conti, presidente del Circolo I Marchesi del Monferrato e moderato grazie dal giornalista Pier Carlo Guglielmero, sarà arricchito da una presentazione multimediale curata dall’autore che, grazie alle immagini, calerà lo spettatore nei luoghi e nelle opere citate.

L’autore

Bruno Volpi, alessandrino, laureato in geologia, appassionato d’arte e letteratura italiana contemporanea, dal 2014 si dedica alla scrittura di genere narrativo e giallo/noir e alla narrativa per ragazzi.

Con i romanzi gialli “L’occhio di drago – la prima indagine del commissario Badalotti” si è aggiudicato il Premio Nazionale La Quercia del Myr nel 2020, e con “Come in un labirinto di specchi” il Premio Giallo indipendente e la Menzione Speciale al Premio Internazionale Ceresio in Giallo, entrambi nel 2022).

Le raccolte di favole “Mamma, ti racconto una storia” e “Aggiungi un posto in favola” sono state oggetto di menzione speciale Letteratura per Ragazzi al Concorso Internazionale Massa, Città Fiabesca.

Nell’ambito della narrativa di genere, “La Tavolozza dell’Anima” è stato premiato con Attestato di Merito al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti. Numerosi racconti e poesie sono pubblicati su antologie di diverse case editrici.