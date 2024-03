Ecco “Estasi” il nuovo romanzo di Roberto J. Esposito edito da Jolly Roger edizioni.

È la lotta tra il bene e il male il reale protagonista del romanzo di Roberto J. Esposito. Un testo, il suo, che ben racconta la battaglia millenaria tra cielo e viscere della terra. A dare voce al testo sono diversi personaggi, ognuno di essi pronto ad incarnare vizi e virtù del celeste e dell’ultra celeste. I cherubini Jack e Fuck, col nome in codice di Pugnale della Fede e Lama di Allah, sono chiamati sulla terra con il potere della reincarnazione, per rintracciare e proteggere Alan, erede di Copernico e detentore di un segreto che vale l’evoluzione della coscienza umana. Da qui un viaggio sul globo terrestre, dove Alan viene presentato come un ereditiere fragile e capriccioso. La sua vita viene trascorsa tra vizi e promiscuità, in notti brave dove il sesso e la droga la fanno da padrone. Il volto del male, viene in qualche maniera rappresentato dalle gemelle Tumistufi, dissimili nell’aspetto, quanto coordinate nel loro fine ultimo: scoprire il segreto che nasconde Alan. Un testo, quello di Esposito, capace di presentare la celestialità dei luoghi di culto, come la guerriglia in Etiopia e la chiesa di San Giorgio, scenario, quest’ultimo, capace di presentare un luogo dove versare sangue è la regola. Un libro dove l’estasi è dietro l’angolo, dove le forze angeliche si battono duramente contro quelle demoniache. Un testo dove la massoneria e i suoi simboli accorrono in protezione dello sprovveduto Alan.

Il fine rimane quello di contribuire, in modo ironico e leggero, alla consapevolezza di vivere un periodo di profonda trasformazione dove sembra non esserci più spazio per vecchie e rassicuranti certezze.