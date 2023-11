Biblioteca ‘Calvo’: oggi alle 17,30 presentazione del libro ‘Tournée’ di Roberto Beltrami

Oggi, martedì 7 novembre alle 17,30 presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (piazza Vittorio Veneto 1), avrà luogo la presentazione del volume “Tournée” di Roberto Beltrami. Ingresso libero.

A dialogare con Beltrami , per scoprire in contenuti di questo suo ultimo libro, sarà Gennaro Fusco titolare della Edizioni Joker di Novi Ligure, casa editrice da tempo impegnata nella realizzazione di volumi di autori del territorio alessandrino.

Il volume racconta le vicende di diversi personaggi le cui vite sono come tessere di un mosaico più grande, il cui incastro fa rivivere un angolo di montagna francese dove tutto ritrova il suo equilibrio, come in uno spartito musicale dove ogni nota ha senso se legata alle altre.

Passioni, amori, dolore si intersecano, dando vita ad un romanzo che scava nelle profondità dell’animo umano rivelando, ad uno ad uno, i diversi personaggi le cui vicende trovano il profondo senso dell’essere solo nella comunione con le storie di tutti gli altri.

L’artista

Roberto Beltrami è nato ad Alessandria nel 1958. Diplomato in Pianoforte e Composizione, si è dedicato alla musica, sia come insegnante che come esecutore; numerose sue composizioni sono edite da Pizzicato Verlag (Zurigo) e da Berben (Ancona). È docente al Conservatorio di Alessandria. Sia la moglie, sia il figlio sono violoncellisti, il che ha fatto sì che questo strumento, già suonato dallo zio Carlo Milano (a sua volta allievo al Liceo Musicale di Alessandria) sia divenuto una sorta di membro della famiglia.

Info

