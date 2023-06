“Il Bambino della Cittadella”, canzoni e racconti alessandrini con il Gruppo dell’Incanto. Il 9 giugno

Il cortile di Palazzo Cuttica ospiterà, venerdì 9 giugno (21.30), il concerto del Gruppo dell’Incanto “Il Bambino della Cittadella”, canzoni e racconti alessandrini, evento organizzato in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi ed il Comune di Alessandria, ad ingresso gratuito.

La proposta

Il 9 giugno andranno in scena canzoni eseguite con un corredo di brevi note tratte da “Il Bambino della Cittadella” e, in quell’occasione, con Aldino Leoni, autore e voce, interverranno la cantante Serafina Carpari e i musicisti Mario Martinengo, già arrangiatore e interprete musicale della prima edizione, e Giorgio Penotti, il quale in occasione della rassegna del 2010 compose “Città Stella”, pezzo strumentale divenuto successivamente sigla dei concerti del Gruppo dell’Incanto.

Per questa speciale rappresentazione dal vivo accresceranno la compagine David Turri, voce recitante, Alessia Giovannitti, con una collaborazione musicale, e Mariasilvia Como, alla quale saranno affidate le presentazioni dei vari brani ed interventi.

Le parole

“Scrivere e cantare della Cittadella – ha dichiarato Aldino Leoni – è dire del futuro di Alessandria senza localismi, con la consapevolezza di avere a disposizione un patrimonio cui si dovrà dare un senso e una destinazione culturale, si auspica”.

Nel corso della serata saranno eseguiti i brani musicali: “Tu nel Teatro dei Greci”, “Bergoglio”, “Il Lungaspada”, “Il d’Armagnac”, “Marengo”, “Sospetto”, “Di Novembre”, “Queste acque”, “I gatti” e naturalmente “Città Stella”.