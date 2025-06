Via Dante alla ribalta, tra passato e futuro: domani dalle 18 a mezzanotte

Via Dante non si ferma e continua il suo rilancio, valorizzando una zona storica della Città attraverso eventi di qualità. Grazie all’impegno di Via Dante Experience tra Passato e Futuro, venerdi 13 giugno dalle ore 18 alle 24 andrà in scena una serata straordinaria. Musica, drink e food, band musicali, scuole di ballo, dj e un’ampia zona dedicata ai bambini.

La via sarà animata dai più grandi successi anni ’80, ’90, 2000, grazie a gruppi di successo come “Party band Top Hits ’80-90” e “Follia 2000”. Non mancheranno i dj set con la musica del momento (in consolle Angelino dj , Stefano Pain e Duert). Spazio anche al Rock e Metal band con i ‘Razor Wire’ attraverso i successi di tutti i tempi. Tutta la sera esibizioni di Country con i Country Fever e i Balli Caraibici con la scuola “Salsa De Luna” del Maestro Fabio Pugliese. Saranno presenti le Moto , mentre ampio spazio sarà riservato ai più’ piccoli: gonfiabili e altre attrazioni, il trucca-bimbi e i palloncini con i volontari della Croce Rossa Italiana di Alessandria, i giochi di una volta in legno e molto altro.

Via Dante aspetta tutta la città per un momento di festa e incontro con commercianti e cittadini che, da tempo, stanno lavorando al grande rilancio. I locali saranno aperti sino a tarda sera.

L’evento è stato realizzato grazie al supporto della Città di Alessandria, la collaborazione dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Unac e diversi sponsor privati.