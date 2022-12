Tre paesi alessandrini sul podio del concorso regionale “Dopo l’Unesco, agisco”

Il concorso ha premiato i migliori progetti di valorizzazione del territorio coinvolgendo 162 comuni, di cui 100 compresi nel sito UNESCO.

Ha vinto Castelnuovo Belbo (AT) nella della sesta edizione di «Dopo l’UNESCO, agisco!», la più importante iniziativa regionale di valorizzazione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato inclusi nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Al 2° posto ex aequo per le squadre dei Comuni si sono classificate Altavilla Monferrato (AL) e Treville (AL): 3° gradino a pari merito per Santa Vittoria d’Alba (CN) e Vignale Monferrato (AL).

Il concorso

«Dopo l’UNESCO, agisco!» coinvolge 162 Comuni: 100 compresi nel sito UNESCO e 62 limitrofi alla buffer zone. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia di COVID-19, l’iniziativa è ripartita riscontrando oltre 250 iniziative pubblicate sul sito www.ioagisco.it.

Significativa la partecipazione dei cittadini all’iniziativa, con molti progetti caricati sul sito, dalla ristrutturazione delle abitazioni alla cura del verde, e centinaia di condivisioni del Manifesto di Io Agisco su Facebook.

I progetti per categoria di concorso sono stati giudicati da un team di esperti, Alessandra Aires (architetto paesaggista), Carlo Tosco (storico dell’architettura e del paesaggio) e Roberto Vaccà (direttore creativo).

Il commento

“Il gioco-concorso – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – ha saputo in questi anni trasformare la competizione tra territori in una spinta positiva a fare squadra, risvegliando il senso di comunità e l’orgoglio di portare avanti piccoli e grandi gesti di bellezza”.