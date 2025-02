Torna il ‘Salone del Vino’ a Torino, da sabato 1 a lunedì 3 marzo

La terza edizione del Salone del vino Torino entra nel vivo sabato 1 e domenica 2 marzo, con il fitto weekend di esposizione vitivinicola dedicata al grande pubblico, alle OGR Torino (Officine Grandi Riparazioni, via Castelfidardo 22).

Si prosegue lunedì 3 marzo, con la giornata dedicata agli operatori professionali.

LE NOVITA’ – Non solo un “salone” dove poter degustare il vino insieme a storie e racconti dei produttori, ma anche una grande fiera dove acquistare le etichette preferite, come in cantina. Per la prima volta sarà presente un’area ospite: ‘Fuori Piemonte’, dove sarà possibile incontrare cantine da tutta Italia che si sono distinte per attenzione alla sostenibilità, grande qualità e nuove sperimentazioni in vigna, come per l’utilizzo di ‘vitigni piwi’ (noti anche come ‘super bio’, comprendono vitigni ibridi creati da incroci di varietà di vite europee con varietà di vite americane o asiatiche).

Inoltre, grazie alla collaborazione con i Maestri del Gusto di Torino e provincia, 10 eccellenze gastronomiche del territorio ci faranno scoprire la loro arte nel valorizzare materie prime e tradizioni, insieme ad un’area food in collaborazione con SNODO e con RIS8, Guru e Midai Food Lab per accompagnare il vino, al fianco di tante proposte culinarie.

https://salonedelvinotorino.it/