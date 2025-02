Sanremo: all’Ariston i Duran Duran con Victoria dei Maneskin

SANREMO (ITALPRESS) – A 40 anni dal loro debutto all’Ariston nel 1985, i Duran Duran tornano sul palco del Festival e infiammano l’Ariston. Assente Andy Taylor, che sta affrontando un cancro alla prostata, la band propone “Invisible”, “Notorious” e “Ordinary world”, incitando il pubblico a cantare con loro. Proseguono con “Girls on film”, prima di essere raggiunti da Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, band attualmente in pausa, che li accompagna in “Psycho Killer”. Carlo Conti saluta Simon Le Bon, che ricorda la disavventura di 40 anni fa, quando si ruppe un piede il giorno prima di esibirsi all’Ariston. Intanto, in platea, Katia Follesa, vestita da sposa, solleva un cartello con scritto “Sposerò Simon Le Bon”, tormentone dei tempi in cui Simon Le Bon era l’idolo di milioni di ragazzine. Dopo ‘Wild boys’, richiesta dal conduttore, il leader dei Duran Duran riceve il Premio del Comune di Sanremo e concede un bacio a stampo alla comica, mentre il pubblico intona “Bacio, bacio”. “Non hai capito che cos’è successo: mi sono quasi limonata Simon Le Bon”, esclama Follesa prima di lanciare il bouquet tra il pubblico.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS)