Per San Baudolino, patrono di Alessandria, apertura straordinaria dei musei 8-10 novembre

L’Azienda Costruire Insieme informa che in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Alessandria, San Baudolino, da sabato 8 a lunedì 10 Novembre 2025 , i Musei gestiti dall’Azienda effettuerano aperture staraordinarie per consentire al pubblico che parteciperà alle numerose iniziative organizzate in Città, di visitare anche le mostre in corso e le collezioni custodite nei diversi siti museali, patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città.
SABATO 8 e DOMENICA 9 NOVEMBRE – Dalle 10 alle 19 – SALE D’ARTE , via Machiavelli 13 – Orario continuato con visite guidate al percorso di Artu’ e introduzione alla mostra personale di Davide Minetti, incluse nel biglietto d’ingresso.
Dalle 15 alle 19 – MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA, Via Parma 1
Dalle 15 alle 19 – MARENGO MUSEUM, Via Delavo, Spinetta Marengo.
DOMENICA 9 NOVEMBRE – Dalle 15 alle 19 – TEATRO DELLE SCIENZE, via 1821 n. 11.
LUNEDIì 10 NOVEMBRE – Dalle 15 alle 19 – SALE D’ARTE , via Machiavelli 13
Dalle 15 alle 19 – MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA, Via Parma 1