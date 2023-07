Oggi alle 12 al Grattacielo Piemonte la presentazione del 39º Congresso mondiale della Sartoria

Avrà luogo oggi a mezzogiorno, presso il Grattacielo della Regione Piemonte in via Nizza 330 a Torino, la presentazione della 39ª edizione del Congresso World Federation of Master Tailors, il più importante evento mondiale dedicato alla sartoria che quest’anno si terrà nella città di Biella dal 31 luglio al 5 agosto e vedrà arrivare nella nostra regione oltre 260 sarti in rappresentanza di 33 Paesi.

Relatori: il presidente dell’Accademia Nazionale Sartori e vicepresidente della ‘World Federation of Master Tailors’, Gaetano Aloisio;

l’assessore al Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive del Comune di Biella, Barbara Greggio;

l’assessore regionale al Commercio, Cultura e Turismo, Vittoria Poggio;

l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano.

La conferenza stampa si potrà seguire anche da remoto collegandosi al seguente link: https://csipiemonte.webex.com/csipiemonte-it/j.php?MTID=md271af8a9d8d39af294b6dc63128b486