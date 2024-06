“Notti gialle” ad Alessandria per il passaggio del Tour de France. Eventi dal 24 giugno al 13 luglio

Il Tour numero 111 passerà ad Alessandria lunedì 1° luglio. È la prima volta. La sera prima, domenica 30 giugno, si aspetterà la maglia gialla alla ex-caserma Valfré, ballando con la musica di Ema Stokholma, conduttrice RAI. La serata, in collaborazione con ‘Anteprima’ e ‘Fermento’, sarà completata dalle performance di Massimo Torchio con Ave Quasàr & We.Ensemble e da Fabi Dj.

Ingresso 10 euro, prezzo calmierato dal Comune per renderlo accessibile a tutti: www.ticketone.it

Il programma

Lunedì 24 giugno, ore 19 – piazza Santa Maria di Castello – Milanesiana di Elisabetta Sgarbi: “Ribelli – L’ultima partita alla radio – Omaggio a Gianni Rivera” spettacolo di e con Federico Buffa e con Marco Caronna (speaker, cura anche la regia) e Valter Sivilotti (piano). A seguire Italia-Croazia. Ingresso gratuito. Posti a sedere: www.eventbrite.it/e/biglietti-ribelli-lultima-partita-alla-radio-omaggio-a-rivera-908167713077?aff=ebdssbdestsearch

Martedì 25 giugno, ore 21 – piazza Santa Maria di Castello – Milanesiana: “I colori della timidezza” dialogo fra Altan e Mario Andreose – concerto disegnato di Irene Grandi in duo. Ingresso gratuito. Posti a sedere: www.eventbrite.it/e/biglietti-i-colori-della-timidezza-908168525507.

Giovedì 27 giugno, ore 20 – via San Lorenzo – Cena sotto le stelle e con le stelle per i 70 anni del Lions Club Alessandria Host.

Venerdì 28 giugno, ore 21:00 – Blanco Summer Clubb, via Vecchia dei Bagliani 540 – San Giorgio Festival 2024 – Clara DJ Set – acquisto biglietto su www.ticketone.it.

Sabato 29 giugno, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Andrea Pucci – “C’è sempre qualcosa che non va” – Biglietti esauriti.

Domenica 30 giugno, da ore 19:00 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Serata Tour de France.

Domenica 30 giugno – Museo ACDB (Alessandria Città delle Biciclette) – apertura 10-13 e 16-19, visite guidate alla mostra “Accoppiata Giro-Tour” (16-17).

Lunedì 1°luglio – Museo ACDB (Alessandria Città delle Biciclette) – apertura straordinaria 10-12 e 14-19.

Lunedì 1° luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 Serata Tour de France – JIMMY SAX, fenomeno mondiale francese del sassofono per la prima volta in città. Biglietti su: www.ticketone.it.

Mercoledì 3 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Paolo Borzacchiello in “Bada a come parli” – Biglietti su: www.ticketone.it

Mercoledì 3 luglio, ore 21 – XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” – direzione artistica Daniela Demicheli – concerto “M’INEBRIAVA IL DOLCE CANTO” musiche di A. Vivaldi, G.F. Händel, J.S. Bach, G.Ph. Telemann, P.B. Bellinzani – L’Archicembalo – Ingresso gratuito.

Giovedì 4 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Mogol e Gianmarco Carroccia – “Emozioni Orchestra” – Biglietti su: www.ticketone.it

Venerdì 5 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Nomadi Live tour – Biglietti su: www.ticketone.it

Venerdì 5 luglio, ore 21 – piazza Santa Maria di Castello – Festival Internazionale dei Templari – “Le sorores del Tempio” – Ingresso gratuito.

Sabato 6 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Eiffel 65 Live tour – Biglietti su: www.ticketone.it

Sabato 6 luglio, ore 16,15 – Palazzo Cuttica, via Parma – Festival Internazionale dei Templari – presentazione Templars Route European Federation – Ingresso gratuito.

Sabato 6 luglio, ore 21 – piazza Santa Maria di Castello – Festival Internazionale dei Templari – “Maria e i Templari” – Ingresso gratuito.

Sabato 13 luglio, ore 21 – Chiesa di San Lorenzo, via San Lorenzo 27 – XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” – concerto “LO SPIRTO GUERRIER CH’ENTRO MI RUGGE” musiche di F.X. Geminiani – L’Archicembalo – Ingresso gratuito.