Musica: negli store digitali “Terra (all’improvviso)”, nuovo singolo di Yume

E’ disponibile negli store digitali TERRA (ALL’IMPROVVISO), il nuovo singolo della cantautrice YUME, pubblicato su etichetta Rumori Digitali/Digital Noises. Il brano spazia tra sonorità pop con richiami jazz, rappresenta una nuova fase nella vita di Yume arrivando dopo le precedenti pubblicazioni ‘’Dove dormi’’ e ‘’Amarezza’’. Terra(all’improvviso) è scritta da Yume, composta da Giuliano Sollazzo e arrangiata da Federica Quaranta.

Spiega Yume: “Con Terra ho bisogno di rinascere, di vendicarmi, di sentire e manifestare tutto ciò che ho tenuto dentro per tanto. Mi chiedo sempre perché l’amore sia sempre il fulcro di tutto, il cuore pulsante dell’anima, così com’è centrale questo elemento che finisce col governare tutto quanto. È un bisogno viscerale, un sesto senso, una paura, l’amore che provo verso ogni cosa ma che può diventare agonia”.

Giulia, ma Yume per tutti, classe ’97, nata e cresciuta in Sardegna fino ai 16 anni e poi trasferita a Roma. L’arte e la musica sono il cuore pulsante del suo universo, e proprio in questi elementi ritrova la vera espressione di sé, che trascendono ogni altra cosa, persino gli studi universitari conseguiti in psicologia. Ermetica quanto empatica, così si descrive, non cerca comprensione ma piuttosto uno sfogo per sé stessa. Nei suoi testi narra situazioni e momenti che le attraversano la testa in un momento, ed emozioni che rimangono lì per troppo tempo, unite ad altre invece, che spariscono in un secondo.