Musica: in radio e negli store ecco “Low”, nuovo singolo di Charles Onyeabor feat. Emeka Onyeabor

Nei principali store digitali è arrivato “Low”, il nuovo singolo del cantautore nigeriano Charles Onyeabor feat. Emeka Onyeabor. Una canzone che parla di una donna incredibilmente attraente e carismatica come Kim Kardashian e dell’energia che illumina ogni stanza in cui entra.

Continua il percorso discografico dell’artista afro-beat, che nel corso degli anni è stato all’altezza delle aspettative derivanti dall’essere figlio del grande musicista William Onyeabor. Questa volta ad accompagnare Charles c’è anche il fratello Emeka Onyeabor, il 3° figlio di William, a dimostrazione che “la musica fa parte di questa famiglia”.

Le parole

Charles, nel testo, descrive Kim mentre beve un mix di succo e Hennessy: “In questa storia, tutti sono infatuati di questa donna e la gente vedendola si esalta come ad un concerto di Michael Jackson, facendo esplodere la pista da ballo ad ogni sua mossa”.

E poi: “Non vorrei avere un genere specifico, voglio solo suonare la mia musica così come la sento”. Parole pronunciate dopo l’esibizione all’Audi Dome di Monaco, in Germania, dando spettacolo con alcuni dei più grandi musicisti afro-beat al mondo, come Psquare, Otile Brown, May7ven, Dj Abrantee e altri.

Low: https://li.sten.to/LowLow

L’artista

Charles Onyeabor è un cantante, cantautore e interprete eccezionale nigeriano. Nato e cresciuto nella parte orientale della Nigeria, nello stato di Enugu per la precisione, si è trasferito in Italia nel 2003 dove ha ulteriormente affinato le sue abilità nell’arte del fare musica.

E’ il 1° figlio del leggendario musicista nigeriano William Onyeabor, morto nel gennaio 2017. Da bambino, Charles è cresciuto ascoltando le canzoni di suo padre fin dalla tenera età. Ha studiato ingegneria civile presso la prestigiosa Enugu State University Of Science And Technology, ma contemporaneamente e segretamente anche musica. Si trasferì in America da adolescente per inseguire questo sogno, trovandosi alla fine in Europa. Giunto in Italia, si è innamorato della cultura italiana, del cibo, dei vestiti e delle automobili che lo hanno convinto a rimanere e alla fine ad avviare un’attività di concessionaria di auto.

Charles Onyeabor ha partecipato al concorso “Una voce per San Marino” in Italia nel 2021. Ha pubblicato diversi singoli e attualmente sta lavorando al suo album di debutto che uscirà nei prossimi mesi. L’artista ha 2 figli ed è felicemente fidanzato con la madre del 2°.

Social: https://li.sten.to/mySocialmedia