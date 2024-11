Il mercatino vintage contro la violenza sulle donne: 9 e 10 novembre in Galleria Guerci

Nel prossimo fine settimana il ‘Mercatino vintage’ è il primo dei due eventi organizzato a novembre dal Club Inner Wheel di Alessandria nell’ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un appuntamento che si svolgerà in Galleri Guerci (lato via San Lorenzo) offrendo agli avventori abiti e accessori donati dalle socie per raccogliere fondi che verranno interamente devoluti a me.dea.

INFO – Maria Luisa Gambetta: 335-8005949

