Domani, 5 settembre, il ricordo delle vittime del bombardamento su Borgo Cittadella nel 1944

Martedì 5 settembre 2023, di fronte alla lapide* in via Giordano Bruno, vi sarà la cerimonia in ricordo delle 39 vittime del bombardamento del 5 settembre 1944 su Borgo Cittadella.

*Cercavamo rifugio e trovammo la morte. Spose, mamme, bambini, mariti, padri, figli, fratelli, sorelle, un misto di carne e sangue… Oggi un solo spirito che grida a Dio per l’uomo: Pace.

A 79 anni da quel tragico episodio l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma alla commemorazione ufficiale.

Programma

ore 10.30 : in via Giordano Bruno, di fronte alla Lapide, intervento introduttivo a cura dell’Amministrazione Comunale, alla presenza delle Autorità cittadine , con lettura dei nominativi delle vittime del bombardamento

a seguire: benedizione della Lapide commemorativa da parte di Ivo Piccinini