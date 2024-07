Madonnina dei Centauri, 79° raduno internazionale. Da domani a domenica alla caserma Valfrè

Nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio si ritroveranno ad Alessandria molte migliaia di appassionati, che avranno quale prima méta e costante punto di riferimento l’ex caserma Valfrè di Bonzo, ingresso per le motociclette da corso 100 Cannoni e uscita da via Montebello della Battaglia, lato Esselunga. Ingresso e uscita per i pedoni da piazza Valfré.