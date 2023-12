L’albero donato dal Comune di Macra e dal Piemonte brilla in piazza San Pietro in Vaticano

La cerimonia di accensione dell’abete di Natale si è svolta ieri pomeriggio alla presenza della delegazione piemontese, guidata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, accompagnato dal sindaco di Macra Valerio Carsetti, dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, dal consigliere regionale Maurizio Marello, dal vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo e da decine di amministratori locali e cittadini della Valle Maira da cui l’albero è partito lo scorso 21 novembre.

In mattinata, la delegazione aveva partecipato all’udienza papale in Aula Paolo VI, ricevendo i ringraziamenti di Papa Francesco al Piemonte e al piccolo Comune di Macra, 48 abitanti, per l’abete e le oltre 7.000 stelle alpine per il decoro. La cerimonia di accensione è stata allietata dal canto della corale La Reis di San Damiano Macra, che si è esibita in alcuni canti di Natale della tradizione occitana.

Dopo le festività natalizie, l’albero sarà donato a un’associazione che produce giocattoli in legno per bambini in difficoltà. Un breve video dell’accensione dell’albero è scaricabile da https://we.tl/t-Wzp0XkLq9G