La pianista e compositrice Veronica Rudian torna col nuovo singolo “Autoritratto”

Dallo scorso 4 ottobre è disponibile nei digital store ‘’AUTORITRATTO’’, il nuovo singolo della pianista VERONICA RUDIAN, giovane promessa del panorama musicale italiano.

“IL VIAGGIO” è il titolo del suo ultimo album, distribuito da ADA Music Italy e disponibile in digitale – http://ada.lnk.to/ilviaggio – un progetto che abbraccia tanti stili musicali, spaziando dal pop alla musica celtica e dal classico al contemporaneo. L’album è prodotto da Veronica Rudian con registrazione, mixaggio e mastering a cura di PPG Studio di Pierpaolo Guerrini.

La tracklist dell’album: “Il Cammino”, “Luna”, “Il Viaggio”, “Terra”, “Acqua”, “Aria” e “Fuoco”.



LE PAROLE – Veronica è già al lavoro su nuovi progetti, ma ci tiene a spiegare questo singolo: “Autoritratto è un brano che ricorda la danza celtica, con sfumature rock ,e rappresenta le varie sfaccettature del mio carattere. Con esso voglio fare arrivare alla gente il mio animo più rock e folle’’.

Poi si racconta: ‘’Questo è un periodo molto intenso e gratificante della mia vita, con tanti nuovi progetti nell’immediato futuro. Ora che l’estate è finita e che mi ha guidato in un periodo pop, con l’arrivo dell’autunno sono tornata ai miei momenti rock. Il prossimo disco parlerà di me e di tutti i miei lati

caratteriali. Vorrei trasmettere alle persone che mi ascoltano i sentimenti che hanno dentro di loro. Nei diversi ‘live’ a cui ho partecipato, sentivo dal pubblico delle forti vibrazioni e per me questo è importante. Sono curiosa di sapere quello che loro hanno provato, quali emozioni posso aver trasmesso loro’’.



L’ARTISTA – Nata a Bordighera il 15 giugno 1990, Veronica Rudian inizia a studiare pianoforte all’età di 4 anni. A 8 anni è ammessa alla prestigiosa Accademia Pianistica F. Chopin di Padova, poi si trasferisce a Varsavia per il perfezionamento delle musiche di Chopin e prende la licenza in teoria e solfeggio al 5° anno presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo. Nella sua carriera musicale Veronica ottiene numerosi premi. Nel 2011 anni riceve la laurea honoris causa da parte dell’Università della Pace di Lugano, dove, nel 2011, vince il Premio Donna dell’Anno, diventando la terza italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento dopo l’ex tennista Lea Pericoli e la scienziata Rita Levi Montalcini. Vanta prestigiose collaborazioni, tra cui quella con Donnie Herron, il polistrumentista di Bob Dylan e l’attore romano Michele La Ginestra.



Lo scorso 1° gennaio partecipa alla 30ª edizione del “Concerto di Natale per la Pace in Vaticano” trasmesso su Canale 5 accompagnando al pianoforte la cantante Amy Lee degli Evanescence. Il 23 dicembre è ospite a RAI RADIO 3 nel programma radiofonico di Elio Sabella “Piazza Verdi”.

Veronica Rudian è un’artista socialmente impegnata, nel 2009 prende parte al concerto di musica classica per Haiti dell’UNICEF a Bordighera, nel 2017 e 2018 si esibisce con proprie composizioni per i terremotati di Finale Emilia ed a favore della raccolta fondi per gli sfollati del Ponte Morandi e nel 2020 per la raccolta fondi Covid19 per Croce Rossa e Protezione Civile di Bordighera.

La pianista ha composto anche colonne sonore: nel 2011 per il thriller “L’altro Lato” e nel 2014 per il corto sulla guerra in Kosovo “La lettera”, entrambi del regista toscano Giuliano Pagani

