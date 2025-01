Ospedale: la Messa e la Cerimonia del Grazie nella settimana dedicata a Sant’Antonio

Ricordare i malati e le loro famiglie, ringraziando chi ogni giorno si dedica con impegno e sacrificio alla cura della salute. Con questo spirito si è rinnovata anche quest’anno la celebrazione in onore di Sant’Antonio Abate, che nel giorno a lui dedicato, il 17 gennaio, ha aperto la settimana di eventi per il patrono dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, da cui prende il nome il Presidio Civile.

Al termine della celebrazione si è svolta la tradizionale Cerimonia del Grazie, durante la quale il Direttore Sanitario dell’AOU AL, Luciano Bernini, ha consegnato attestati di ringraziamento a persone, enti e associazioni che hanno dimostrato grande generosità e attenzione verso i pazienti e le attività dell’Ospedale.

Appuntamenti conclusivi della settimana

MARTEDI’ 21 – Dalle 10 presentazione del giovane ricercatore che ha vinto la borsa di studio “Mario Paglieri” dedicata al One Health, attivata grazie alla generosa donazione di Paglieri a Solidal per la Ricerca. La storica azienda alessandrina ha scelto così di sostenere concretamente le attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi, all’interno del quale opererà il nuovo data manager.

GIOVEDI’ 23 – Nella sede di Confindustria Alessandria la consegna dei Premi della Ricerca. Verranno consegnati il Premio Confindustria per il “Miglior progetto di ricerca delle professioni sanitarie del comparto”, in memoria di Maria Rosa Monaco, e il Premio Fondazione VIVA DAIRI for YOUNG per il “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2023, con affiliazione dell’AOU AL o dell’ASL AL” da ricercatori di età inferiore ai 40 anni.