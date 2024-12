La Fondazione CRAL ha premiato i ‘Top Ten’, progetti finanziati negli ultimi anni in provincia

Sono stati premiati venerdì scorso, nella sala Broletto di Palatium Vetus, i progetti TOP TEN finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nel corso degli ultimi anni, selezionati per carattere innovativo, approccio creativo, replicabilità, capacità di costruire reti sociali e inclusione di giovani generazioni nella fase di progettazione.

Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Top Ten è un progetto proprio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in cui crediamo fortemente, perché permette di valorizzare le idee di qualità, quelle che rispondono a bisogni emergenti con strumenti non convenzionali, coinvolgendo nuovi partner e creando esempi ripetibili sul territorio, senza alcuna attinenza con l’importo erogato. Non è stato semplice selezionare 10 progetti vincenti, tra quelli che annualmente la Fondazione accoglie e finanzia, ma abbiamo deciso di privilegiare la peculiarità delle iniziative, interessando tutti i centri zona della provincia e mettendo in luce tutti i settori di operatività dell’Ente”.

Le associazioni premiate sono: AZIMUT cooperativa sociale di Alessandria (progetto San Giuseppe al lavoro) – FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato (progetto Sistema Integrato di Servizi Mnemosine) – COMUNE DI VISONE (progetto Ricicreando 2023) – ASSOCIAZIONE GEOMONFERRATO di Casale Monferrato (progetto Museo dinamico Geometrie d’acqua) – IL SOLE DENTRO ONLUS di Alessandria (progetto Autismo e Tecnologie Digitali) – APS LA FENICE di Tortona (progetto Le notti del cinema) – Istituto d’Istruzione Superiore BENVENUTO CELLINI di Valenza (progetto Valenza: oro, luce, meraviglia) – VEDRAI… ODV di Ovada (progetto Tecnologie per la comunicazione di persone con gravi compromissioni del linguaggio) – ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV di Novi Ligure (progetto Donne per le donne) – ASSOCIAZIONE UNA NOTA PER LA VITA di Alessandria (progetto Valma musicontest & live).

Il pomeriggio è stato aperto da un piacevole intrattenimento musicale a cura del duo Gabriele Totaro e Giovanni Putzulu, entrambi violinisti dell’Associazione ONDASONORA e si è concluso con la performance corale di brani natalizi eseguiti dall’Associazione ViValcoro. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto NATALE IN FONDAZIONE che ha permesso a tutti i partecipanti di apprezzare l’illuminazione esterna e interna di Palatium Vetus, la mostra dei Presepi d’Autore, la Collezione d’arte della Fondazione con le opere inedite del pittore Pietro Morando, la Ghiacciaia, la mostra fotografica “Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte”.