Musica: Kate Klein e il singolo “In My Mind We’re All Insane”, una vera bomba rock

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=7V38aAbLqH8

Dopo il successo di $erotonin Pls, lanciata su BBC Radio 1 da Jack Saunders e il brano Milano sei tossica, che l’ha vista affermarsi nella scena alternative della penisola, Kate Klein ritorna con In My Mind We’re All Insane, un inno Alternative Rock Dance pronto a far esplodere le casse. 145 Bpm di energia pura che racconta la vita, fatta di giornate no, dove anche solo alzarsi dal letto sembra una tortura, e di giornate di euforia dove ti senti il Re o la Regina del mondo, pronto a cambiare la tua vita.

Le parole

“È un pezzo bipolare, se gli si vuole fare una diagnosi’’ dice Kate Klein “scuola, lavoro, vita, i social, le news, la ricerca di sé stessi, il proprio scopo su ‘sto pianeta. A volte mi sembra di andare fuori di testa, ma alla fine è semplicemente la vita….’.

“In My Mind We’re All Insane incoraggia a celebrare l’imprevedibilità della vita, affrontando senza preconcetti lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, perché, dopotutto, siamo tutti un po’ pazzi, a modo nostro, e ciò ci rende unici e speciali. Questa canzone non è solo musica. È un’esperienza che sfida le convenzioni, invita all’introspezione ed esalta il viaggio meravigliosamente caotico della vita. Che tu voglia ballare e sfogarti in un pogo, che tu stia cercando di intraprendere un viaggio interiore e stimolante, o che semplicemente cerchi di superare indenne la fine dell’estate, In My Mind We’re All Insane è un inno perfetto. Un benvenuto a te stesso senza più compromessi”.

L’artista

Kate Klein è una cantante/autrice polistrumentista, con sede a Londra e Los Angeles. Influenzata da artisti come Post Malone, Bob Dylan e da band Punk rock come Sum 41, Blink 182 e Panic at the Disco, Kate riesce a mescolare perfettamente il sound della New wave Punk rock con hook pop contagiosi sin dal primo ascolto. Il suo primo successo arriva in Regno Unito nel 2018 con il singolo Shooting Star, pubblicato da Matblakk Records, raggiungendo il numero 10 nella classifica pop della Music Week.

A Los Angeles scrive e produce, affiancata da diversi artisti e produttori della scena locale, con i quali diede vita ai singoli Sad Boy e Kill My Heart.

Kate è ora in fase di ultimazione di Love, War and Other Human Inflations, il suo primo EP in uscita ad inizio 2024. Un disco che sarà un mix perfetto di testi unici, ritornelli accattivanti e melodie indimenticabili, destinato a prendere d’assalto l’industria e a finire sulla bocca di tutti.